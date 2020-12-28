Из Нальчика в Москву – вместе с авиакомпанией «Якутия»


Открыты новые авиарейсы между двумя столицами, сообщает пресс-служба республиканского аэропорта. Они будут выполняться на самолетах Boeing-737/700 четыре раза в неделю до 31 января следующего года. Точка прибытия и вылета из Москвы – «Внуково». Расписание скользящее, даты полетов размещены на сайтах авиакомпании и воздушных гаваней. Пассажирам также напоминают о соблюдении в аэропортах санитарных требований Роспотребнадзора: в залах ожидания обязательны перчаточно-масочный режим и дистанцирование.

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