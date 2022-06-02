Сегодня вечером в начале шестого из Нальчика отправляется первый рейс нового железнодорожного маршрута к Черному морю. Пассажиры сойдут на перроне в Адлере завтра в 8 утра. В сочинском направлении поезда станут курсировать из столицы Кабардино-Балкарии по чётным числам. Так же запустили рейс в Новороссийск – с отправкой по нечётным. По дороге составы будут останавливаться на железнодорожных станциях Кабардино-Балкарии. Открытие прямого сообщения с курортными городами Кубани позволит увеличить турпоток на море и в горы. Информацию о цене билетов и расписании поездов можно найти в кассах вокзалов и на сайте РЖД.