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Из Нальчика отправляется первый рейс нового железнодорожного маршрута к Черному морю

Из Нальчика отправляется первый рейс нового железнодорожного маршрута к Черному морю

02.06.2022 | 16:46
Сегодня вечером в начале шестого из Нальчика отправляется первый рейс нового железнодорожного маршрута к Черному морю. Пассажиры сойдут на перроне в Адлере завтра в 8 утра. В сочинском направлении поезда станут курсировать из столицы Кабардино-Балкарии по чётным числам. Так же запустили рейс в Новороссийск – с отправкой по нечётным. По дороге составы будут останавливаться на железнодорожных станциях Кабардино-Балкарии. Открытие прямого сообщения с курортными городами Кубани позволит увеличить турпоток на море и в горы. Информацию о цене билетов и расписании поездов можно найти в кассах вокзалов и на сайте РЖД.
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