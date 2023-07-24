Из Нальчика на военную службу отправилась очередная группа контрактников

Напутствовал их военный комиссар республики. Дмитрий Пахомов отметил, что первоначально бойцов распределят в резервные подразделения, где они пройдут армейскую подготовку. А после в войска – в зависимости от военно-учетной специальности. Граждане подписывали контракты в пункте отбора.
С апреля он работает в Нальчике, притом круглосуточно. Здесь готовы подробно рассказать обратившимся о льготах и социальных гарантиях. В частности, денежное довольствие – 204 тысячи рублей в месяц. Помимо этого, по указу президента единовременно начисляют 195 тысяч.
Положены также оплачиваемый отпуск дважды в год и санаторно-курортное лечение. Люди, отслужившие в зоне СВО, имеют право на статус ветерана боевых действий. Заключить контракт могут россияне от 18 до 65 лет.
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