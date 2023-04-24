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Из Нальчика на курорты Черноморского побережья можно будет добраться на поезде

Из Нальчика на курорты Черноморского побережья можно будет добраться на поезде

24.04.2023 | 16:12
Новые маршруты – к сезону отпусков. Из столицы Кабардино-Балкарии на курорты Черноморского побережья можно будет добраться на поезде. С 27 мая откроют железнодорожное сообщение из Нальчика в Адлер и Новороссийск. В сторону Сочи поезда будут выезжать по четным числам, в Новороссийск – по нечетным. Дорога в каждом направлении занимает примерно 17 часов, и в день прибытия составы отправятся обратно в Нальчик. На территории Кабардино-Балкарии они будут останавливаться на всех железнодорожных станциях. Подробности можно узнать в кассах вокзалов и на сайте РЖД. В прошлом году такие поезда курсировали до осени.   https://t.me/vestikbr
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