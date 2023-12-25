Из КБР в зону СВО отправили еще один гуманитарный груз

Он предназначен бойцам из Кабардино-Балкарии, которые стоят на защите интересов Родины. Оказывать им всемерную помощь поручил Глава региона Казбек Коков.
В коробках – около тысячи комплектов нательного белья и шерстяные носки. Здесь же оборудование – электрогенераторы, тепловые пушки...
Свой вклад внесли ученики первой и 16-й школ Нальчика, в том числе написали письма солдатам с добрыми пожеланиями. Родные и близкие воинов также передали посылки...
Груз формировали активисты Волонтерского движения в поддержку соотечественников «Ни шагу назад». Они же взяли на себя его доставку.
https://t.me/vestikbr