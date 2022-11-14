Из КБР в Вооруженные силы страны отправилась очередная группа новобранцев

Очередная группа новобранцев отправилась сегодня из Кабардино-Балкарии в Вооруженные силы страны. Накануне призывники прошли медкомиссию, а сегодня получили обмундирование, сухие пайки, сим-карты.
Юношей отправили в Западный военный округ. Как сообщили представители Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, призывники из Кабардино-Балкарии практически ежегодно пополняют ряды этого соединения. Уже в первый месяц службы новобранцев ждут усиленные занятия.
Часть этой группы новобранцев попала в сухопутные войска – в танковую дивизию, расположенную в Наро-Фоминске.
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