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Из КБР в Вооруженные силы страны отправилась очередная группа новобранцев

Из КБР в Вооруженные силы страны отправилась очередная группа новобранцев

14.11.2022 | 22:47
Очередная группа новобранцев отправилась сегодня из Кабардино-Балкарии в Вооруженные силы страны. Накануне призывники прошли медкомиссию, а сегодня получили обмундирование, сухие пайки, сим-карты. Юношей отправили в Западный военный округ. Как сообщили представители Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, призывники из Кабардино-Балкарии практически ежегодно пополняют ряды этого соединения. Уже в первый месяц службы новобранцев ждут усиленные занятия. Часть этой группы новобранцев попала в сухопутные войска – в танковую дивизию, расположенную в Наро-Фоминске.   https://t.me/vestikbr
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