Из КБР в Херсонскую область доставили лесопатрульный комплекс

В Херсонской области будет теперь работать лесопатрульный комплекс, который доставили из Кабардино-Балкарии. Он выглядит как УАЗ, но со сдвоенной кабиной. Машина с повышенной проходимостью пригодится, если нужно осмотреть посадки деревьев или потушить лесной пожар.
Внутри есть емкость для воды объемом 500 литров, ручная лебедка, аптечка. В грузовой отсек помещается все необходимое для ликвидации огня.
Лесопатрульный комплекс передали по программе шефской помощи, которую республика оказывает отдельным территориям Херсонской области.
https://t.me/vestikbr