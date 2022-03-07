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Из КБР отправлена очередная партия гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Из КБР отправлена очередная партия гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

07.03.2022 | 19:00
Сегодня из Кабардино-Балкарии в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Ее сформировали при поддержке депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Бифова. Это продукты и вещи для детей и взрослых – всего 20 тонн. Их передадут мирным жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома на Донбассе. Ранее Кабардино-Балкария уже направила в Ростов-на-Дону 40 тонн гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с Донбасса. Это продуктовые наборы и предметы первой необходимости.
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