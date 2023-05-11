Из КБР на конкурс «Лидеры России» уже подали больше двух с половиной сотен заявок

Об этом нам сообщили в Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», которая занимается организацией состязания.
«Лидеры России» – это открытый конкурс, и проводят его по поручению президента с 17 года. Главная цель – поиск, развитие и поддержка молодых и перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих навыков. К участию приглашают людей в возрасте до 55 лет.
После дистанционного начнутся региональные и окружные этапы. Суперфинал пройдет уже в 24-м году. Еще можно успеть принять участие в грандиозном состязании управленцев. Прием заявок завершится в ближайшее воскресенье.
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