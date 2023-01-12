Из Кабардино-Балкарии в зону проведения СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Еще одну партию гуманитарного груза отправили из Кабардино-Балкарии в зону проведения специальной военной операции. Организована акция при содействии военно-патриотического фонда “Новая высота” и общественной организации “Ни шагу назад”.
Очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции из Кабардино-Балкарии собрали в пункте на Центральном рынке в Нальчике. Его создали в рамках деятельности штаба движения “Мы вместе” при поддержке регионального Минмолодежи.
Пункт открыт ежедневно с 9 до 18 часов. Каждый может участвовать в проекте Народного фронта “Все для Победы!” и принести сюда теплые вещи и продукты длительного хранения. К сбору гуманитарного груза активно подключились предприниматели, которые работают на этой торговой площадке.
В коробки вкладывают письма со словами поддержки и с рисунками от детей. В формировании гуманитарного груза участвуют жители со всей республики.
Можно перевести и денежные средства, волонтеры в пункте приема подскажут как. Необходимый для этого QR-код опубликован также в телеграм-канале республиканского министерства по делам молодежи.
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