Из Кабардино-Балкарии в Сочи или обратно можно будет добраться примерно в течение часа





Авиакомпания Руслайн со 2-го июня открывает воздушное сообщение между двумя курортными городами. Информация опубликована на странице аэропорта «Нальчик».

Летать можно будет по средам и субботам на транспорте вместимостью 50 кресел. Стоимость билета анонсирована в 2500 рублей. На первом этапе рейсы будут со 2 июня по 29 сентября. Затем, при сохранении стабильного спроса на данном направлении, авиакомпания рассматривает перелеты из Нальчика в Сочи на постоянной основе.