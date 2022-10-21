Из Кабардино-Балкарии отправилась группа добровольцев, желающих участвовать в СВО на Украине

Группа добровольцев, желающих выполнить задачи специальной военной операции, отправилась сегодня из Кабардино-Балкарии. На двух автобусах их доставят в центр подготовки в Ростовской области.
Перед отправкой представитель Российского красного креста провел обучающее занятие. Это своего рода вводный курс оказания первой помощи. Военком республики Дмитрий Пахомов сообщил, что добровольцы подали заявления в военные комиссариаты, и вот теперь под патронажем министерства обороны они отбывают к месту выполнения задачи. Но перед этим пройдут необходимое обучение.
Уже сегодня к вечеру автобусы из Кабардино-Балкарии приедут в воинскую часть. После подготовки добровольны сдадут практический экзамен. Затем их распределят для выполнения задач согласно военно-учетным специальностям.
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