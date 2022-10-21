home
Главная
>
Новости
>
Из Кабардино-Балкарии отправилась группа добровольцев, желающих участвовать в СВО на Украине

Из Кабардино-Балкарии отправилась группа добровольцев, желающих участвовать в СВО на Украине

21.10.2022 | 15:49
Группа добровольцев, желающих выполнить задачи специальной военной операции, отправилась сегодня из Кабардино-Балкарии. На двух автобусах их доставят в центр подготовки в Ростовской области. Перед отправкой представитель Российского красного креста провел обучающее занятие. Это своего рода вводный курс оказания первой помощи. Военком республики Дмитрий Пахомов сообщил, что добровольцы подали заявления в военные комиссариаты, и вот теперь под патронажем министерства обороны они отбывают к месту выполнения задачи. Но перед этим пройдут необходимое обучение. Уже сегодня к вечеру автобусы из Кабардино-Балкарии приедут в воинскую часть. После подготовки добровольны сдадут практический экзамен. Затем их распределят для выполнения задач согласно военно-учетным специальностям.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных