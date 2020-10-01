Из Кабардино-Балкарии депортировали иностранцев

В Нальчике полицейские и росгвардейцы в ходе рейда обнаружили на одной из строительных площадок незаконных мигрантов, передает пресс-служба республиканского МВД. Выяснилось, что семь жителей ближнего зарубежья работали с нарушением российского законодательства: у них не было разрешительных бумаг. К административной ответственности привлекли как самих иностранцев, так и их нанимателей. По данным полицейских, за 8 месяцев этого года в Кабардино-Балкарии выявили больше 700 нарушений миграционных правил. Штрафов выписали на миллион рублей с лишним. Возбуждено больше десятка уголовных дел, в том числе по фактам подделки документов. 12 иностранцев депортировали за пределы России.