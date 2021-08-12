ИВАН ДЕНИСОВИЧ (в международной версии “100 minutes”)

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

Жанр: драма

Продюсеры: Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина

Производство: Кинокомпания «Вера», Телеканал «Россия 1», при поддержке Министерства культуры РФ

Автор сценария и режиссер: Глеб Панфилов

Операторы-постановщики: Михаил Агранович, Михаил Хасая

Художники-постановщики: Екатерина Татарская, Сергей Овчинников

Художник по костюмам: Кира Истратова

Монтаж: Ольга Петрусевич

Композитор: Вадим Биберган

Звукорежиссёр: Никита Ганькин

В ролях: Филипп Янковский, Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие.

Информация:

Кинокомпания «Централ Партнершип», кинокомпания «ВЕРА» и телеканал «Россия 1» представляют трейлер и постер фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович».

Главную роль в картине по мотивам произведения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» исполняет Филипп Янковский.

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма. Картину представят автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Специальный показ пройдет на площади Piazza Grande.