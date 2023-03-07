Иудеи всего мира начали отмечать один из своих весенних праздников

Пурим посвящен воспоминаниям о чудесном спасении народа от истребления в середине пятого века до нашей эры.
Традиционно его справляют и в еврейской общине Нальчика. Считается, что это самый веселый праздник в году: традиционно он сопровождается карнавалами.
Предшествует ему трехдневный пост. А начинается и заканчивается Пурим чтением свитка Эстер во время молитвы в синагоге. Это часть Библии, принятой у евреев. Именно в ней рассказывается о спасении народа на территории Древней Персии.
Также в эти дни помогают нуждающимся и дарят друг другу сладкие подарки. Завершится праздник сегодня вечером.
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