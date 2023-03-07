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Иудеи всего мира начали отмечать один из своих весенних праздников

Иудеи всего мира начали отмечать один из своих весенних праздников

07.03.2023 | 11:02
Пурим посвящен воспоминаниям о чудесном спасении народа от истребления в середине пятого века до нашей эры. Традиционно его справляют и в еврейской общине Нальчика. Считается, что это самый веселый праздник в году: традиционно он сопровождается карнавалами. Предшествует ему трехдневный пост. А начинается и заканчивается Пурим чтением свитка Эстер во время молитвы в синагоге. Это часть Библии, принятой у евреев. Именно в ней рассказывается о спасении народа на территории Древней Персии. Также в эти дни помогают нуждающимся и дарят друг другу сладкие подарки. Завершится праздник сегодня вечером.   https://t.me/vestikbr
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