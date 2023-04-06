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Иудеи начали отмечать еврейскую Пасху

Иудеи начали отмечать еврейскую Пасху

06.04.2023 | 16:21
Песах – самый древний из еврейских праздников и особо почитаемый. Его учредили в память о летописных событиях – освобождении народа из 400-летнего египетского рабства и обретении десяти заповедей. В канун торжества в домах зажигают свечи и накрывают на стол. По традиции в эти дни иудеи не употребляют в пищу хлеб на закваске. Они едят мацу – пресные хлебцы из пшеничной муки. По преданию именно ими питались порабощенные евреи в Египте и во время исхода из него. В нынешнем году празднование завершится 13 апреля.   https://t.me/vestikbr
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