Иудеи начали отмечать еврейскую Пасху

Песах – самый древний из еврейских праздников и особо почитаемый. Его учредили в память о летописных событиях – освобождении народа из 400-летнего египетского рабства и обретении десяти заповедей. В канун торжества в домах зажигают свечи и накрывают на стол.
По традиции в эти дни иудеи не употребляют в пищу хлеб на закваске. Они едят мацу – пресные хлебцы из пшеничной муки. По преданию именно ими питались порабощенные евреи в Египте и во время исхода из него. В нынешнем году празднование завершится 13 апреля.
https://t.me/vestikbr