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Иудеи Кабардино-Балкарии празднуют Хануку

Иудеи Кабардино-Балкарии празднуют Хануку

19.12.2022 | 16:46
Накануне вечером иудеи всего мира начали отмечать Хануку. Её также называют праздником Огней. Первую из восьми традиционных ханукальных свечей зажгли и в еврейской общине Нальчика. История праздника уходит корнями во второй век до нашей эры. По преданию в иудейском храме фитиль, опущенный в горшочек с маслом, горел вместо одного дня целых восемь. Так храм был освящён заново после осквернения его греческими захватчиками. И тогда мудрецы решили сделать праздничными восемь дней, в течение которых зажигают свечи и славят Всевышнего. По традиции в Хануку иудеи устраивают пышные торжества. В этом году в нальчикской синагоге членов общины тоже ждут праздничные вечера с традиционными обрядами и угощением.   https://t.me/vestikbr
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