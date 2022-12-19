Иудеи Кабардино-Балкарии празднуют Хануку

Накануне вечером иудеи всего мира начали отмечать Хануку. Её также называют праздником Огней. Первую из восьми традиционных ханукальных свечей зажгли и в еврейской общине Нальчика.
История праздника уходит корнями во второй век до нашей эры. По преданию в иудейском храме фитиль, опущенный в горшочек с маслом, горел вместо одного дня целых восемь.
Так храм был освящён заново после осквернения его греческими захватчиками. И тогда мудрецы решили сделать праздничными восемь дней, в течение которых зажигают свечи и славят Всевышнего.
По традиции в Хануку иудеи устраивают пышные торжества. В этом году в нальчикской синагоге членов общины тоже ждут праздничные вечера с традиционными обрядами и угощением.
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