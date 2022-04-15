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Иудеи Кабардино-Балкарии готовятся отмечать еврейскую Пасху - Песах

Иудеи Кабардино-Балкарии готовятся отмечать еврейскую Пасху - Песах

15.04.2022 | 15:56
Сегодня с заходом солнца иудеи начнут отмечать еврейскую Пасху - Песах. Обычно этому празднику предшествуют вечерние богослужения в синагогах. Его сопровождают поздравления и добрые пожелания... Песах - самый древний из еврейских праздников. Особо почитаемый в иудаизме, он отмечается в память о событиях глубокой старины – освобождении народа из рабства и обретении десяти заповедей. Накануне торжества в домах зажигают свечи и накрывают столы. По традиции в это время иудеи не употребляют в пищу хлеб и другие зерновые продукты, подвергшиеся закваске. В Песах они должны есть мацу – пресные хлебцы из пшеничной муки. Продлится празднование восемь дней – до 22 апреля.
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