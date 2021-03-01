Итоговая аттестация школьников – по упрощенным правилам





Минпросвещения и Рособрнадзор должны будут до конца марта внести коррективы в действующие правила. Такое поручение ведомства получили от правительства.

Изменения предполагают, что 11-классникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен. Предметов там два – математика и русский язык. Если все сложится успешно, они получат аттестат о среднем общем образовании. При этом старшеклассники, которые хотят впоследствии получать высшее образование, должны будут пройти ЕГЭ по дисциплинам, нужным для поступления. А вот для аттестата им будет достаточно результатов экзамена по русскому. Что касается девятиклассников, то в этом году предметы по выбору они сдавать не станут. Документы об основном общем образовании они смогут получить после аттестации по двум обязательным курсам – все тем же математике и русскому языку.