Итоговая аттестация школьников переносится


Минпросвещения РФ приняло решение перенести сроки итоговой аттестации школьников. Связано это с распространением коронавирусной инфекции. Теперь по плану Единые госэкзамены для учеников 11-х классов откроются 8 июня. На следующий день стартует аттестация девятиклассников. Напомню, изначально ЕГЭ должен был начаться в 20-х числах мая. В связи с переносом сроков Рособрнадзор в ближайшее время скорректирует расписание экзаменов и опубликует его, а также обнародует методические рекомендации для регионов.

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