Итоговая аттестация школьников переносится





Минпросвещения РФ приняло решение перенести сроки итоговой аттестации школьников. Связано это с распространением коронавирусной инфекции. Теперь по плану Единые госэкзамены для учеников 11-х классов откроются 8 июня. На следующий день стартует аттестация девятиклассников. Напомню, изначально ЕГЭ должен был начаться в 20-х числах мая. В связи с переносом сроков Рособрнадзор в ближайшее время скорректирует расписание экзаменов и опубликует его, а также обнародует методические рекомендации для регионов.