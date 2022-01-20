Итоги прошлого года по дорожному строительству обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

По видеосвязи в заседании участвовал глава республики Казбек Коков. В этой сфере Кабардино-Балкария занимает лидирующие позиции среди российских регионов. В прошлом году в нормативное состояние 237 километров автодорог общего пользования. Это 42 километра федеральных трасс, 157 километров – региональных и 38 – муниципальных. Работы проводили комплексно: в первую очередь повысили безопасность и комфортность дорог и тротуаров вблизи социальных объектов, освещенность наиболее загруженных трасс, установили ограждения, благоустроили тротуары, отремонтировали мосты. Устроили и восстановили линии освещения на дорогах протяженностью более 100 километров и обустроили несколько сотен пешеходных переходов. В потенциально опасных местах установили металлические барьеры и ограждения. Дополнительно установили 50 камер фото- видеофиксации. Всего в развитие дорожной инфраструктуры республики в 2021 году вложили почти 4 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ряда госпрограмм, а также за счет предоставленных субсидий из регионального дорожного фонда КБР. Работы по дорожному строительству будут продолжены и в наступившем году. В конце 2021-го заключены контракты на 62 региональных объекта.