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Итоги прошлого года по дорожному строительству обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Итоги прошлого года по дорожному строительству обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

20.01.2022 | 16:24
По видеосвязи в заседании участвовал глава республики Казбек Коков. В этой сфере Кабардино-Балкария занимает лидирующие позиции среди российских регионов. В прошлом году в нормативное состояние 237 километров автодорог общего пользования. Это 42 километра федеральных трасс, 157 километров – региональных и 38 – муниципальных. Работы проводили комплексно: в первую очередь повысили безопасность и комфортность дорог и тротуаров вблизи социальных объектов, освещенность наиболее загруженных трасс, установили ограждения, благоустроили тротуары, отремонтировали мосты. Устроили и восстановили линии освещения на дорогах протяженностью более 100 километров и обустроили несколько сотен пешеходных переходов. В потенциально опасных местах установили металлические барьеры и ограждения. Дополнительно установили 50 камер фото- видеофиксации. Всего в развитие дорожной инфраструктуры республики в 2021 году вложили почти 4 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ряда госпрограмм, а также за счет предоставленных субсидий из регионального дорожного фонда КБР. Работы по дорожному строительству будут продолжены и в наступившем году. В конце 2021-го заключены контракты на 62 региональных объекта.
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