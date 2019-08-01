Итоги мониторинга предвыборной ситуации в Кабардино-Балкарии и соблюдения избирательных прав граждан сегодня подвёл представитель Центризбиркома Евгений Колюшин — 2019.08.21

По мнению федерального эксперта, ситуация в регионе рабочая и есть все основания полагать, что выборы в Парламент КБР шестого созыва будут способствовать дальнейшей консолидации общества. Об этом Колюшин заявил на встрече с журналистами в Нальчике. Председатель республиканского Избиркома Вячеслав Гешев отметил, что в предвыборной гонке в Кабардино-Балкарии выходящих за рамки законодательства случаев не зарегистрировано. От политических партий ни одной жалобы. Представитель ЦИК России поблагодарил региональный Избирком за высокий профессионализм и оперативность в оказании консультативной помощи кандидатам. В завершение своей поездки по республике Евгений Колюшин отправился с инспекцией на избирательные участки Чегемского района.