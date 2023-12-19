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Итоги года подвели на заседании коллегии минпросвещения и науки в Нальчике

Итоги года подвели на заседании коллегии минпросвещения и науки в Нальчике

19.12.2023 | 22:28
Построили школы, создали «Точки роста», образовательные учреждения укомплектовали современным оборудованием … Все это – в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Итоги года подвели сегодня на заседании коллегии министерства просвещения и науки. Отмечено, что в сентябре по региональному проекту «Современная школа» ввели в строй три школы – в Прохладном, Нарткале и Кубе. На особом контроле – возведение объектов, которые сдадут в эксплуатацию в новом году. Это корпуса, которые пристраивают к 14-й и 32-й школам Нальчика. В этом году в республике строили спортплощадки и ремонтировали залы для занятий физкультурой. В шестой гимназии Прохладного создали технопарк «Кванториум». По программе «Земский учитель» трудоустроили четырех специалистов.   https://t.me/vestikbr
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