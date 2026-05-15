Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Итоги диспансеризации обсудили на заседании президиума парламента КБР

Итоги диспансеризации обсудили на заседании президиума парламента КБР

15.05.2026 | 13:45
Как в республике проходит диспансеризация, какие результаты она дает и что сделать, чтобы она работала еще эффективнее… Эти вопросы обсуждали депутаты на заседании Президиума парламента. Информацией в рамках правительственного часа поделился министра здравоохранения Рустам Калибатов. В прошлом году в Кабардино-Балкарии профилактические медицинские осмотры прошли свыше 500 тысяч взрослых и детей. Тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, обследовали более тщательно. Тревогу вызывает то, что за год выросло число случаев гипертонии, нерационального питания и ожирения. В лидерах среди недугов у взрослых – болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания. При проведении диспансеризации особое внимание уделяют жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов, а также людям старше 65-ти лет. В 2025 году организовали почти 2,5 тысячи выездов мобильных бригад. Во время обсуждения остановились и на трудностях, с которыми сталкивается медицина республики сегодня. Так, все еще существует дефицит кадров. В некоторых населенных пунктах возникают трудности с доступом к узким специалистам. Отметили и низкую мотивацию некоторых жителей региона заботиться о своем здоровье. В завершение парламентарии предложили ряд рекомендаций по усилению эффективности диспансеризации. Их обобщат и направят в заинтересованные ведомства.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных