Итоги диспансеризации обсудили на заседании президиума парламента КБР

Как в республике проходит диспансеризация, какие результаты она дает и что сделать, чтобы она работала еще эффективнее… Эти вопросы обсуждали депутаты на заседании Президиума парламента. Информацией в рамках правительственного часа поделился министра здравоохранения Рустам Калибатов. В прошлом году в Кабардино-Балкарии профилактические медицинские осмотры прошли свыше 500 тысяч взрослых и детей. Тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, обследовали более тщательно. Тревогу вызывает то, что за год выросло число случаев гипертонии, нерационального питания и ожирения. В лидерах среди недугов у взрослых – болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания. При проведении диспансеризации особое внимание уделяют жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов, а также людям старше 65-ти лет. В 2025 году организовали почти 2,5 тысячи выездов мобильных бригад. Во время обсуждения остановились и на трудностях, с которыми сталкивается медицина республики сегодня. Так, все еще существует дефицит кадров. В некоторых населенных пунктах возникают трудности с доступом к узким специалистам. Отметили и низкую мотивацию некоторых жителей региона заботиться о своем здоровье. В завершение парламентарии предложили ряд рекомендаций по усилению эффективности диспансеризации. Их обобщат и направят в заинтересованные ведомства.