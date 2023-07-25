IT-специалисты могут воспользоваться отсрочкой от армии ближайшей осенью

Для этого следует подать заявление в Минцифры на портале госуслуг. Сделать это надо с сегодняшнего дня и по восьмое августа.
Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если у сотрудника нет аккаунта на «Госуслугах» или он не направит заявку, то организация сможет внести его имя в список самостоятельно.
Министерство сформирует сводные ведомости и отправит их в Минобороны до конца августа. С октября и по 31 декабря призывные комиссии примут решения об отсрочке. Чтобы ее получить, нужно быть гражданином России и входить в возрастную группу от 18 до 27 лет.
Обязательный критерий – высшее образование по специальности. Стаж – не меньше 11 месяцев в компаниях, аккредитованных в Минцифры. Если человек устроился на работу в течение года после окончания учебы, последнее требование к нему не предъявляют.
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