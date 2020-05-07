IT-компания из КБР разработала программу для видеонаблюдения за нарушителями масочного режима

Специалисты IT-компании из Кабардино-Балкарии научили камеры видеонаблюдения распознавать наличие или отсутствие масок у прохожих на улице и посетителей в магазине.

По словам основателя компании Юрия Ахметова, сейчас ее сотрудники заняты разработкой облачной платформы для видеонаблюдения и видеоаналитики, и противодействия распространению коронавирусной инфекции за счет детекторов видеоаналитики — в частности.

Компания по разработке компьютерных программ в сфере видеонаблюдения со своим стартапом на рынок вышла только в прошлом году. Но уже разрабатывает социально важные «умные» программы. В какую сторону двигаться и какие новые функции видеонаблюдения сейчас наиболее востребованы, определила ситуация с коронавирусом.

Технический процесс подготовки камеры к спецзаданию, по словам разработчиков, напоминает дрессировку: необходимо регулярно выполнять одно и то же действие, чтобы закрепить навык и научить искусственный интеллект распознавать и анализировать объект на основе приобретенного опыта в определенных ситуациях.

За основу программы распознавания масок в компании взяли собственную разработку — технологию с распознаванием шлемов, – и обучили систему выявлять наличие или отсутствие средств индивидуальной защиты на лицах людей. Одновременно протестировать камера может десятки человек, главное – расположить ее так, чтобы обзор был как можно шире, избегая «слепых зон». Программа автоматически подсчитывает людей и составляет отчет.

Разработка уже внедрена и в течение месяца работает в одном из супермаркетов Нальчика, сообщил основатель компании по разработке компьютерных программ в сфере видеонаблюдения Юрий Ахметов.