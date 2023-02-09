Историко-краеведческому музею в Чегеме присвоено имя народного поэта КБР Алима Кешокова

Здесь хранятся личные вещи писателя: печатная машинка, телефон, книги… Сам знаменитый поэт и прозаик родился и похоронен в Чегемском районе – в селе Шалушка. Его имя присвоили музею в конце января – в день памяти Кешокова. Здесь открыта целая экспозиция, в которой представлены его рукописи, предметы быта и мебели, семейные фотографии.
Работники музея собираются собрать в своих стенах общественность в июле. Встречу приурочат ко дню рождения Алима Кешокова, который приходится на 22 число. К тому времени экспозицию собираются дополнить – перенести сюда экспонаты из школьного музея в Шалушке.
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