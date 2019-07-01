Историко-краеведческий музей Прохладного пополнился новыми экспонатами — 2019.07.23



Ценный дар местному хранилищу преподнесли археологи Ставропольского края. Они проводили раскопки в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании и решили, что найденные артефакты должны остаться там, где были обнаружены.

В нашей республике ученые исследовали захоронения и могильники в окрестностях Курпа. Малоизученных памятников археологии на Северном Кавказе очень много. И каждый из этих черепков и осколков древних глиняных сосудов может прояснить доныне неизвестные детали прошлого. В музее все экспонаты уже пронумеровали, но прежде чем они займут свое место в зале, предстоит серьезная работа по их документальному оформлению. Именно археологическая часть экспозиции, как правило, вызывает наибольший интерес у посетителей, отмечают сотрудники хранилища. Кстати, в этом разделе музея уже собран бесценный материал. Здесь выставлены каменная фигура скифского царя Таргитая, кости древнейшего южного слона, предметы каменного века, старинные монеты и этнографические находки. Теперь эта коллекция значительно расширится.