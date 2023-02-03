Исполнилось 92 года со дня рождения народного артиста КБР Хаждала Кунижева

Сегодня исполняется 92 года со дня рождения народного артиста Кабардино-Балкарии певца Хаждала Кунижева.
Он был одним из самых популярных исполнителей прошлого. Жители республики с нетерпением ждали радиопередачи, в которых участвовал артист. На сцену Хаждал Кунижев попал случайно. Было это в 50-х годах прошлого века. На выездном концерте музыканты услышали, как поет молодой сельский житель. В результате его пригласили солировать в профессиональный ансамбль.
Хаждал Кунижев исполнял разноплановые песни – старинные сказания и плачи, классические произведения, шуточные народные… За большой вклад в развитие национальной культуры в 91 году ему присвоили высокое знание «Народный артист Кабардино-Балкарии».
https://t.me/vestikbr