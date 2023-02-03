home
Главная
>
Новости
>
Исполнилось 92 года со дня рождения народного артиста КБР Хаждала Кунижева

Исполнилось 92 года со дня рождения народного артиста КБР Хаждала Кунижева

03.02.2023 | 10:53
Сегодня исполняется 92 года со дня рождения народного артиста Кабардино-Балкарии певца Хаждала Кунижева. Он был одним из самых популярных исполнителей прошлого. Жители республики с нетерпением ждали радиопередачи, в которых участвовал артист. На сцену Хаждал Кунижев попал случайно. Было это в 50-х годах прошлого века. На выездном концерте музыканты услышали, как поет молодой сельский житель. В результате его пригласили солировать в профессиональный ансамбль. Хаждал Кунижев исполнял разноплановые песни – старинные сказания и плачи, классические произведения, шуточные народные… За большой вклад в развитие национальной культуры в 91 году ему присвоили высокое знание «Народный артист Кабардино-Балкарии».   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных