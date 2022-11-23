Исполнилось 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры КБР Лиуана Губжокова

Автор произведений, которые отличает мягкая задушевность… Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения поэта и прозаика Лиуана Губжокова.
Он родился в 1937-м в Жемтале. Начинал трудиться корректором в типографии. Его авторские работы стали появляться на страницах республиканских газет во второй половине 50-х. А первый сборник стихов и песен “Волны Черека” вышел в свет в 1961 году.
Лиуан Губжоков писал не только лирические стихи, но и произведения, посвященные любви к Родине. Также трудился и для детской аудитории. Писатель ушел из жизни осенью 1988-го. Его работы и сегодня изучают в школах республики.
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