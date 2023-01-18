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Исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

Исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

18.01.2023 | 15:51
Сегодня наша страна отмечает одну из самых значимых дат своей истории. 18-го января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. “Мужество и стойкость жителей этого города беспримерны, а оборона Ленинграда навсегда вписана в историю России как великое героическое событие”, - отметил Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале. Блокада северной столицы началась восьмого сентября 41-го и длилась почти 900 дней. Все это время не прекращались бомбардировки. Людям не хватало продовольствия, воды, топлива. Единственный путь, через который в огромный город шло продовольствие, пролегал через Ладожское озеро и назывался “Дорога жизни”. Операция по освобождению Ленинграда началась 12 января 43-го под руководством маршалов Георгия Жукова и Климента Ворошилова. Войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке авиации Балтийского флота атаковали немецкую армию. 18 января произошел долгожданный прорыв блокады. В город стали поступать продовольствие, предметы первой необходимости. Полностью кольцо осады было снято 27 января 1944 года. Народ Кабардино-Балкарии преклоняется перед подвигом ленинградцев и глубоко чтит память тех, кто до конца, ценой собственных жизней, держал оборону и затем освобождал Ленинград, подчеркнул Казбек Коков. Это событие стало одним из главных победных сражений Красной Армии в Великой Отечественной против немецко-фашистских агрессоров, сказал руководитель республики.   https://t.me/vestikbr
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