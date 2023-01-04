Исполнилось 80 лет со дня освобождения Города воинской славы Нальчика от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня, 4 января исполняется 80 лет со дня освобождения столицы Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков. Глава КБР Казбек Коков напомнил жителям республики об исторических событиях военного времени, привел архивные данные. В своем телеграм-канале Глава Кабардино-Балкарии написал: «Жители республики готовились к обороне Нальчика с августа 1942 года. На окраине города, за Затишьем, женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины выжигали на полях кукурузу, круглосуточно копали противотанковые рвы и строили дзоты. В конце октября гитлеровцы подошли к Нальчику. Ожесточенный штурм города продолжался трое суток – с 26 по 28 октября. Фашисты бросили в бой 70 бомбардировщиков, 270 танков, несколько десятков тысяч солдат. Пользуясь численным превосходством, немецкие войска захватили город. Это сегодня сложно представить, но тяжелейшие бои шли на подходе к городскому парку, в районе, где сейчас улица Лермонтова и проспект Шогенцукова. Справа от входа в городской парк теперь горит Вечный огонь славы. В декабре 1942-го наши войска развернули наступление на Нальчикско-Орджоникидзевском направлении. 3 января 1943 года Красная армия разбила фашистов у селения Докшукино (ныне Нарткала) и прорвала оборону противника, которая окружала Нальчик. Инженерные сооружения и минные поля закрывали все подступы к городу. Ночью при поддержке артиллерии и танков наши войска зашли в город, его жители всячески содействовали продвижению Красной армии. Немецкие оккупанты упорно сопротивлялись, взрывали напоследок здания школ, больниц, предприятий. 4 января Нальчик был полностью освобожден силами 2-й гвардейской и 295-й дивизиями при содействии 351-й дивизии и Кабардино-Балкарского отряда партизан. На месте этого сражения в сквере, от которого раньше начиналось Баксанское шоссе, а теперь улица Тимборы Кубатиевича Мальбахова, на постаменте установлен танк Т-34. После Нальчика, утром 11 января от врага была освобождена вся территория Кабардино-Балкарии. Память о подвиге нальчан жива. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы Нальчик награжден орденом Отечественной войны I степени. 25 марта 2010 года указом Президента России столице Кабардино-Балкарской Республики присвоено звание «Город воинской славы».