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Исполнилось 140 лет со дня рождения народного поэта КБР Амирхана Хавпачева

Исполнилось 140 лет со дня рождения народного поэта КБР Амирхана Хавпачева

10.11.2022 | 16:00
Хранитель кабардинского фольклора… Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения народного поэта и заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии Амирхана Хавпачева. Свою любовь к народным песням, сказкам и преданиям он перенял у отца, который был знатоком устного творчества. Продолжая давние традиции, Амирхан Хавпачев сам стал сочинять стихи на кабардинском и музыкальные произведения. Он был свидетелем важных исторических событий, что и отразил в своем творчестве. Хорошо известна проза автора, в том числе новеллы “Журавлиная сказка”, “Белый ягненок”, “Чаша Карамурзы”. За заслуги в развитии национальной литературы Амирхана Хавпачева наградили орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.   https://t.me/vestikbr
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