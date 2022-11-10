Исполнилось 140 лет со дня рождения народного поэта КБР Амирхана Хавпачева

Хранитель кабардинского фольклора… Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения народного поэта и заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии Амирхана Хавпачева.
Свою любовь к народным песням, сказкам и преданиям он перенял у отца, который был знатоком устного творчества. Продолжая давние традиции, Амирхан Хавпачев сам стал сочинять стихи на кабардинском и музыкальные произведения.
Он был свидетелем важных исторических событий, что и отразил в своем творчестве. Хорошо известна проза автора, в том числе новеллы “Журавлиная сказка”, “Белый ягненок”, “Чаша Карамурзы”. За заслуги в развитии национальной литературы Амирхана Хавпачева наградили орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
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