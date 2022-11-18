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Исполнилось 105 лет со дня рождения первого секретаря обкома КПСС Тимборы Мальбахова

Исполнилось 105 лет со дня рождения первого секретаря обкома КПСС Тимборы Мальбахова

18.11.2022 | 10:24
Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Тимборы Мальбахова. Почти три десятилетия он возглавлял республику – занимал пост первого секретаря обкома КПСС. В тот период промышленность, сельское хозяйство, строительство, образование, медицина, наука, культура - практически все сферы жизни республики находились на подъеме. Были построены ведущие предприятия, основан бальнеологический курорт «Нальчик», стали развивать горнолыжное Приэльбрусье. Началась газификация республики и строительство новых водопроводных сетей. Открылись Кабардино-Балкарский госуниверситет и агромелиоративный институт. Единственной заботой Тимборы Мальбахова была забота о родной республике, вспоминают сегодня те, кто находился с ним рядом. Тимбора Мальбахов возглавлял республику с 1956 по 1985 год. Об ее успехах в тот период свидетельствуют высшие государственные награды страны, которых была удостоена Кабардино-Балкария, - это ордена Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов.   https://t.me/vestikbr    
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