Исполнилось 105 лет со дня рождения адыгского фольклориста Зарамука Кардангушева

Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения патриарха адыгской фольклористики Зарамука Кардангушева. Его называли собирателем, сказителем и исполнителем народных песен, однако сфера его творческой деятельности гораздо шире.
Свою первую драму – “Каншоубий и Гуашагаг” – Кардангушев написал еще студентом ГИТИСа в предвоенные годы. Пьеса превратилась в постановку, которой национальный госдрамтеатр республики открыл свой первый сезон в 40-м году.
На протяжении всей жизни он занимался сбором и систематизацией нартских сказаний, пословиц, поговорок, песен и наигрышей. Сохраняя старинную манеру исполнения, Зарамук Кардангушев доносил смысл песни не только до сознания слушателя, но и до его души.
Уроженец Псыгансу был активным участником битвы с гитлеровскими оккупантами: служил в десантных частях, получил ранения. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалями. Писатель, драматург, ученый, народный артист Кабардино-Балкарии скончался в декабре 2008-го. Было ему 90 лет…
https://t.me/vestikbr