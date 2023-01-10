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Исполнилось 105 лет со дня рождения адыгского фольклориста Зарамука Кардангушева

Исполнилось 105 лет со дня рождения адыгского фольклориста Зарамука Кардангушева

10.01.2023 | 10:37
Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения патриарха адыгской фольклористики Зарамука Кардангушева. Его называли собирателем, сказителем и исполнителем народных песен, однако сфера его творческой деятельности гораздо шире. Свою первую драму – “Каншоубий и Гуашагаг” – Кардангушев написал еще студентом ГИТИСа в предвоенные годы. Пьеса превратилась в постановку, которой национальный госдрамтеатр республики открыл свой первый сезон в 40-м году. На протяжении всей жизни он занимался сбором и систематизацией нартских сказаний, пословиц, поговорок, песен и наигрышей. Сохраняя старинную манеру исполнения, Зарамук Кардангушев доносил смысл песни не только до сознания слушателя, но и до его души. Уроженец Псыгансу был активным участником битвы с гитлеровскими оккупантами: служил в десантных частях, получил ранения. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалями. Писатель, драматург, ученый, народный артист Кабардино-Балкарии скончался в декабре 2008-го. Было ему 90 лет…   https://t.me/vestikbr  
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