Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из основоположников телевидения КБР Варужана Панасьяна

Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения Варужана Панасьяна – человека, который стоял у истоков республиканского телевидения. Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии, Почетный радист России, один из тех, кто создавал наше телевидение… Варужан Панасьян – первый творческий работник студии, которая появилась в республике в 1957-м. Отклик вызывало практически все, что создавали телевизионщики в 60-х и в последующие десятилетия… Почти 30 лет Варужан Панасьян отдал любимой работе. Долгое время был главным режиссером. Вместе с коллегами и единомышленниками создавал передачи и фильмы о республике. Эти ленты сегодня входят в «золотой фонд».