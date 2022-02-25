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Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из основоположников телевидения КБР Варужана Панасьяна

Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из основоположников телевидения КБР Варужана Панасьяна

25.02.2022 | 22:19
Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения Варужана Панасьяна – человека, который стоял у истоков республиканского телевидения. Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии, Почетный радист России, один из тех, кто создавал наше телевидение… Варужан Панасьян – первый творческий работник студии, которая появилась в республике в 1957-м. Отклик вызывало практически все, что создавали телевизионщики в 60-х и в последующие десятилетия… Почти 30 лет Варужан Панасьян отдал любимой работе. Долгое время был главным режиссером. Вместе с коллегами и единомышленниками создавал передачи и фильмы о республике. Эти ленты сегодня входят в «золотой фонд».
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