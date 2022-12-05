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Исполнилось 10 лет со дня гибели журналиста ГТРК "Кабардино-Балкария" Казбека Геккиева

Исполнилось 10 лет со дня гибели журналиста ГТРК "Кабардино-Балкария" Казбека Геккиева

05.12.2022 | 17:43
Сам Казбек камеры не смущался. Он будто был рожден для этой профессии. Придя на ТВ, с первых дней стал вести новости. Сначала в записи, а всего через две недели уже вышел в прямой эфир. По телевизионным меркам это почти рекорд. Делу своему Казбек Геккиев был предан. Отдавал телевидению все силы и талант. Работал не только ведущим: нечасто, но выезжал на съемки как корреспондент. Владел английским и безукоризненно знал родной балкарский. В архиве телерадиокомпании хранятся сюжеты Казбека Геккиева. Один из них – материал про близнецов. Даже на студии многие не знали, что у него есть брат, с которым они похожи как две капли воды. Его жизнь трагически оборвалась пятого декабря 2012-го, когда после вечернего эфира он шел домой. Журналиста застрелили. Эта трагедия стала общей для всей ВГТРК. Семье Геккиевых соболезновали из разных уголков страны. В коллективе к Казбеку с уважением относились и те, кто был старше, и те, кто гораздо младше. Щепетильный в работе, в жизни он был открытым и душевным, готовым всегда прийти на помощь. Яркий, умный, доброжелательный, ответственный… Казик ушел в 28. И сегодня, спустя 10 лет после его гибели, о нем вспоминают с улыбкой, которая навсегда – с оттенком грусти…   https://t.me/vestikbr
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