Исполнение закона о государственном контроле… Сегодня в Нальчике представители Генпрокуратуры России в СКФО совместно с бизнес- омбудсменом республики провели прием для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2019.09.18





К представителям правопорядка обратились 9 человек. В основном, вопросы касались работы контролирующих органов, конкуренции в ходе ведения малого и среднего бизнеса, а также содействия в получении государственной поддержки. Надзор за исполнением законодательства о госконтроле является одним из основных направлений в работе Генпрокуратуры. По итогам за 18-ый и первое полугодие 2019-го в целом по СКФО выявлено свыше трёх сотен нарушений, внесено 27 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 86 должностных лиц. В Управлении действует специальная межведомственная рабочая группа, личный прием проводится каждый месяц в Пятигорске. Специально для удобства представителей малого и среднего бизнеса такие встречи проводят в каждом из субъектов округа.