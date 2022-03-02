Испанское ТВ выдало компьютерную игру за обстрел украинских городов

Российские войска жестоко обстреливают мирные города Украины. Такой сюжет вышел в эфире испанского телевидения, сообщает Телеграм-канал война с фейками. Испанское ТВ показало в эфире кадры из компьютерной игры Arma 3 и представило это как работу российских подразделений – в кадре можно заметить надпись "Videojuego Arma3". Это видео вообще пользуется популярностью: в 2021 году эпизод из игры демонстрировали как удары ПВО Афганистана по беспилотнику, за год до этого — как видео военных действий в Карабахе.