Исламских священнослужителей обучают тонкостям работы во всемирной компьютерной паутине





Сегодня в Нальчике открылись курсы повышения квалификации для имамов. Они называются «Роль интернета и социальных сетей в работе религиозных деятелей». Как отмечают в Духовном управлении мусульман республики, такие занятия крайне важны, ведь современная молодежь сегодня активно пользуется социальными сетями, черпает оттуда сведения, в том числе негативного характера, которые идут вразрез с догмами традиционного ислама. Чтобы имамы понимали, как работает механизм получения информации из интернета и сами могли им пользоваться, и проводят такие курсы. Это совместный проект Духовного управления и Северо-Кавказского исламского университета.

Курсы повышения квалификации имамов рассчитаны на пять дней. Лекции прочитают не только священнослужители, но и общественные деятели, а также представители министерств, чья работа связана с деятельностью религиозных объединений. Еще одни такие курсы проведут в начале нового года.