Ирек Файзуллин и Казбек Коков обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры в КБР

Модернизация коммунальной инфраструктуры республики в 23-м году – эта тема стала основной на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Состоялась она в Москве.
Отмечено, что ежегодно в обновление коммунальной инфраструктуры страны собираются вкладывать по 150 миллиардов рублей. Соответствующее поручение президента начнет действовать с января 2023 года. Кабардино-Балкария будет активно участвовать во всех федеральных программах.
В последние годы в республике интенсивно восстанавливают систему водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, в том числе в рамках профильного регионального проекта. С 19-го по 21-й построили и восстановили больше 140 километров сетей, обновили 14 скважин. В нынешнем на реконструкцию систем водоснабжения из федерального бюджета дополнительно направили 130 миллионов рублей. Деньги распределили между муниципалитетами. В нескольких точках работы еще продолжаются…
По программе дорожного строительства обновили подземные коммуникации в Нальчике и в Баксане… В Приэльбрусье реконструируют канализационный коллектор. За счет инфраструктурного кредита будет реализован один из самых крупных проектов в сфере ЖКХ – строительство Баксанского водовода.
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