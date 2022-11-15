home
Главная
>
Новости
>
Ирек Файзуллин и Казбек Коков обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры в КБР

Ирек Файзуллин и Казбек Коков обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры в КБР

15.11.2022 | 11:22
Модернизация коммунальной инфраструктуры республики в 23-м году – эта тема стала основной на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Состоялась она в Москве. Отмечено, что ежегодно в обновление коммунальной инфраструктуры страны собираются вкладывать по 150 миллиардов рублей. Соответствующее поручение президента начнет действовать с января 2023 года. Кабардино-Балкария будет активно участвовать во всех федеральных программах. В последние годы в республике интенсивно восстанавливают систему водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, в том числе в рамках профильного регионального проекта. С 19-го по 21-й построили и восстановили больше 140 километров сетей, обновили 14 скважин. В нынешнем на реконструкцию систем водоснабжения из федерального бюджета дополнительно направили 130 миллионов рублей. Деньги распределили между муниципалитетами. В нескольких точках работы еще продолжаются… По программе дорожного строительства обновили подземные коммуникации в Нальчике и в Баксане… В Приэльбрусье реконструируют канализационный коллектор. За счет инфраструктурного кредита будет реализован один из самых крупных проектов в сфере ЖКХ – строительство Баксанского водовода.   https://t.me/vestikbr    
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных