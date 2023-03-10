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Интерактивный музей “Поезд Победы” на колесах снова прибудет в КБР

Интерактивный музей “Поезд Победы” на колесах снова прибудет в КБР

10.03.2023 | 08:58
Место, где развернут выставку, выбрали целенаправленно. Немецкие войска занимали Прохладный с конца августа 42-го по начало января 43-го. В ходе обороны здесь погибли почти все 700 курсантов танкового училища, которое находилось в Пятигорске… “Поезд Победы” - это первая в мире инсталляция с эффектом погружения, которую поместили в движущемся составе. В главных архивах страны собрали уникальные фото- и видеоматериалы. Они представлены здесь максимально широко. Музей на колесах прибудет в республику 13 марта и отправится по маршруту на следующий день. Побывать внутри можно бесплатно. Следует лишь записаться на сайте поездпобеды.рф. Доступ уже открыт.   https://t.me/vestikbr
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