Иностранным журналистам покажут достопримечательности Кабардино-Балкарии





Стартовал четырехдневный пресс-тур по регионам Северного Кавказа для представителей иностранных СМИ. В делегации — журналисты из Египта, Китая, Кубы, Болгарии, Саудовской Аравии, Турции и других стран, сообщает ТАСС. Участники поездки поднимутся по высокогорной канатной дороге на станцию Гара-Баши и съездят к урочищу Джилы-Су. Также они встретятся и пообщаются с представителями ведомств, отвечающих за развитие туризма в субъектах. Организаторы акции отмечают, что сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация требует создания нового подхода к вопросам отрасли. Именно поэтому в Кабардино-Балкарии разработали ряд новых туристических продуктов. Это молодежный маршрут «ЭкстримПерезагрузка-2020», внедорожная экспедиция «Путь Горца», тур «Тайны Седого Эльбруса» для любителей пеших прогулок, восхождения на Эльбрус с юга и севера… Пресс-тур для иностранных СМИ — ежегодное мероприятие, целью которого является знакомство зарубежных журналистов с курортами Северного Кавказа. Организован он Минэкономразвития России и информагентством ТАСС в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».