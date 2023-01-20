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Иностранные студенты вузов КБР посетили фотовыставку Владимира Аносова “Донбасс-2022”

Иностранные студенты вузов КБР посетили фотовыставку Владимира Аносова “Донбасс-2022”

20.01.2023 | 22:21
Сегодня иностранные студенты вузов Кабардино-Балкарии посетили выставку работ фронтового фотокорреспондента “Российской газеты” Владимира Аносова. Экспозицию “Донбасс-2022” открыли в Аграрном университете в минувшую среду. В зал пришли приезжие из Алжира, Марокко, Индии, других стран. Молодые люди с большим интересом смотрели на снимки из мест проведения специальной военной операции и слушали экскурсовода. Больше полугода Владимир Аносов провел на передовой и теперь готов рассказать об этом всей стране. Снимков – свыше 30-ти. Выставку возят по разным городам, и вот она в Нальчике. Ну а впереди – Майский и Тырныауз.   https://t.me/vestikbr
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