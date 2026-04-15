Инновации в швейном деле: в Нальчике открывается форум «Индустрия будущего»

Уже завтра в Нальчике стартует форум «Индустрия будущего: инновации и цифровизация в швейном производстве». Ожидают ведущих представителей этого сектора экономики: предприятий легкой и обрабатывающей промышленности, экспертов в области технологических инноваций и производственных решений, рассказали сегодня в профильном министерстве.
На форуме представят передовые методики автоматизации и цифровизации производств, современное оборудование. Будет также действовать образовательный блок с участием международных экспертов, пройдут дискуссии о перспективах развития промышленности в Кабардино-Балкарии с участием власти, бизнеса и науки. Среди приглашенных –представители производственных компаний из Китая и Японии. В формате онлайн планируют присоединиться специалисты из Италии.
https://t.me/vestikbr