Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Инновации в швейном деле: в Нальчике открывается форум «Индустрия будущего»

15.04.2026 | 09:20
Уже завтра в Нальчике стартует форум «Индустрия будущего: инновации и цифровизация в швейном производстве». Ожидают ведущих представителей этого сектора экономики: предприятий легкой и обрабатывающей промышленности, экспертов в области технологических инноваций и производственных решений, рассказали сегодня в профильном министерстве. На форуме представят передовые методики автоматизации и цифровизации производств, современное оборудование. Будет также действовать образовательный блок с участием международных экспертов, пройдут дискуссии о перспективах развития промышленности в Кабардино-Балкарии с участием власти, бизнеса и науки. Среди приглашенных –представители производственных компаний из Китая и Японии. В формате онлайн планируют присоединиться специалисты из Италии.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных