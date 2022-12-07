Информационная система “Моя школа” станет обязательной к использованию во всех российских школах

С января нового года общеобразовательные учреждения страны будут обязаны использовать федеральную государственную информационную систему «Моя школа». Сейчас ее тестируют в отдельных регионах.
«Моя школа» - это единый портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, который создают в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.
По словам авторов проекта, система призвана обеспечить равный доступ к качественным знаниям по всей стране. К тому же она даст возможность реализовывать образовательные программы разного уровня с использованием дистанционных технологий.
Сейчас «Мою школу» наполняют контентом, в том числе учебными симуляторами.
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