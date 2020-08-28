Информация Оперштаба по профилактики коронавируса в КБР





На 28.08.2020 г. в Кабардино-Балкарии 22 новых случаев заражения короновирусом, количество излечившихся от болезни составляет 16 человек. Медицинскую помощь в госпиталях получают 268 пациентов, из них 23 человека остаются в реанимации. По мнению врачей, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, наблюдаются некоторые колебания численности выявляемых в связи с поездками населения в места массового отдыха. Вместе с тем, коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. Необходимо продолжать соблюдение мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызывать врача на дом.