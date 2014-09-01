Инфекционные болезни, распространенные на Северном Кавказе, и борьба с ними





Эту тему сегодня обсуждают на конференции, которую организовал КБГУ. Участвуют ведущие медики страны. С помощью всемирной компьютерной сети к форуму подключились сотни представителей медицинского сообщества из разных регионов. Конференцию открыли министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов и главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов. Ключевой темой обсуждения стали вопросы борьбы с коронавирусом.

Помимо Владимира Чуланова, с лекциями выступили ведущие инфекционисты, эпидемиологи, терапевты и врачи других специальностей, которые работают в СКФО. Отмечу, что конференцию посвятили 55-летию медицинского факультета КБГУ.