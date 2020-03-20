Индивидуальных предпринимателей принудительно закроют

Налоговая служба получит право принудительно исключать из госреестра индивидуальных предпринимателей, которые не ведут никакой деятельности, не отчитываются и накапливают долги. Поправки в закон вступят в силу 1 сентября этого года. ФНС сможет признать недействующим предпринимателя, который 15 месяцев не сдавал декларацию, не платил налоги и страховые взносы. Однако закрытие ИП не освобождает от погашения накопившихся долгов. После принудительного исключения из списков зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно будет только через три года. В налоговой службе рекомендуют взвесить все за и против и при необходимости добровольно прекратить деятельность ИП, оформив все необходимые документы.