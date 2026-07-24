Индекс промышленного производства в КБР вырос на 11%

По итогам первого полугодия промышленность Кабардино-Балкарии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Индекс промышленного производства в республике составил 111,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Высокие темпы роста сохраняются и в обрабатывающем секторе, где индекс производства достиг 109,7 %. Положительная динамика отмечается сразу по нескольким направлениям. Увеличились объемы выпуска одежды, готовых металлических изделий, электрооборудования, мебели, а также прочих готовых изделий.
https://t.me/vestikbr